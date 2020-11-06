Все результаты боёв турнира Bellator 251

В ночь с 5 на 6 ноября мск в городе Анкасвилле (штат Коннектикут, США) состоялся турнир по смешанным единоборствам Bellator 251, в главном событии которого сразились Мелвин Манхуф и Кори Андерсон, дебютировавший в промоушене после ухода из UFC. Предлагаем вашему вниманию все результаты карда турнира.

Основной кард



Кори Андерсон победил Мелвина Манхуфа в главном бою техническим нокаутом во втором раунде;

Тирелл Форчун единогласным решением победил Саида Соума (29-28, 29-28, 29-28);

Остин Вандерфорд единогласным решением выиграл Криса Кёртиса (30-26, 30-27, 30-27);

Дерек Андерсон выиграл Киллиса Мота нокаутом во втором раунде.



Предварительный кард



Найноа Дун выиграл Пианки Циммермана единогласным решением (29-28, 30-27, 30-27);

Джейлон Бейтс выиграл Джозефа Супино единогласным решением (30-25, 30-27, 30-27);

Брайс Логан уступил Георгию Караханяну раздельным решением (29-28, 28-29, 28-29);

Джулиус Англицкас выиграл Алекса Полицци единогласным решением (30-27, 30-27, 30-27);

Дженей Хардинг победила Джесси Майли единогласным решением (30-27, 30-27, 30-27);

Сумико Инаба техническим нокаутом в первом раунде выиграла Джессику Руис.