Андерсон вызвал на бой чемпиона Немкова после победы в дебютном бою в Bellator
Американский боец смешанных единоборств Кори Андерсон, который с победы дебютировал в промоушене Bellator, победив Мелвина Манхуфа на турнире Bellator 251, бросил вызов Филу Дэвису и обладателю пояса в полутяжёлом весе россиянину Вадиму Немкову.
«Хочу сразиться с Филом Дэвисом и Немковым. Это два бойца, которые сражаются за пояс. После их боя я хочу сразиться с победителем.
Нет причины, по которой я не должен получать такой бой. Райан Бейдер уходит в тяжёлый вес, чтобы защитить пояс. Если бы он остался в 205 фунтах, я бы сразился с ним, но он уходит. Лиото Мачида только что проиграл, так почему я должен сражаться с лузером. Хочу биться с тем, кто побеждает», — приводит слова Андерсона MMAJunkie.
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