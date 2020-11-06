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Джошуа объяснил, зачем посетил бой Усик — Чисора

Джошуа объяснил, зачем посетил бой Усик — Чисора
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0

Действующий чемпион мира по боксу в тяжёлом весе по версиям WBA, IBF, WBO и IBO Энтони Джошуа рассказал, зачем пришёл на бой украинца Александра Усика и британца Дерека Чисоры, который состоялся в минувшие выходные. Напомним, Усик одержал победу единогласным решением судей.

По словам Джошуа, он хотел воочию оценить действия Усика, который стал обязательным претендентом на пояс WBO.

«Мне нужно было увидеть соперника живьём. Я сейчас провожу тренировочный лагерь, но всё равно это хорошее время, чтобы пополнить багаж знаний.

Я хотел лично понаблюдать за конкурентом. Хотел и Дерека поддержать, конечно, а заодно увидеть, насколько хорош будет мой обязательный претендент», — приводит слова Джошуа Sky Sports.

Бывший тренер Усика раскритиковал его за бой с Чисорой и предсказал поражение от Джошуа
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