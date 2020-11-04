Бывший тренер Усика раскритиковал его за бой с Чисорой и предсказал поражение от Джошуа
Джеймс Али Башир, бывший тренер тяжеловеса Александра Усика, раскритиковал украинца за действия в поединке с Дереком Чисорой, несмотря на победу единогласным решением судей.
«Он не выглядел самим собой. То, над чем мы работали с ним в тренировочных лагерях, ушло. Он отошёл от этого. И у него были проблемы в ринге.
Многие говорили, что он бегал от Чисоры. Он не был ловким, расчётливым, а просто бегал, вместо того чтобы действительно боксировать», — сказал он в интервью YouTube-каналу BWTM Sports & Gaming.
Тренер предположил, что с такой стратегией Усик потерпит поражение и от Энтони Джошуа, и от Тайсона Фьюри.
«Могу сказать одно: он не в состоянии боксировать с Джошуа и Фьюри в этом стиле», — добавил он.
Дрозд оценил действия Усика в бою с Чисорой
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