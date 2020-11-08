Орловский обновил рекорд по количеству побед UFC в тяжёлом весе

В Лас-Вегасе (штат Невада, США) завершился поединок турнира по смешанным единоборствам UFC Fight Night 181, в котором встретились экс-чемпион лиги в тяжёлом весе ветеран ММА Андрей Орловский и Таннер Босер.

Схватка прошла все отведённые регламентом три раунда. По их завершении все судьи отдали победу спортсмену из Беларуси — 29:28. Эта победа стала для Орловского 19-й в UFC. Таким образом, Андрей обновил рекорд по количеству побед в тяжёлом весе. Кроме того, теперь он делит пятое место с Диего Санчесом в списке бойцов с наибольшим количеством побед в промоушене.

Больше них в UFC побеждали лишь Дональд Серроне (23), Дэмьен Майя (22), Джим Миллер (21), Джон Джонс, Майкл Биспинг и Жорж Сен-Пьер (все по 20).