Орловский обновил рекорд по количеству побед UFC в тяжёлом весе
В Лас-Вегасе (штат Невада, США) завершился поединок турнира по смешанным единоборствам UFC Fight Night 181, в котором встретились экс-чемпион лиги в тяжёлом весе ветеран ММА Андрей Орловский и Таннер Босер.
Схватка прошла все отведённые регламентом три раунда. По их завершении все судьи отдали победу спортсмену из Беларуси — 29:28. Эта победа стала для Орловского 19-й в UFC. Таким образом, Андрей обновил рекорд по количеству побед в тяжёлом весе. Кроме того, теперь он делит пятое место с Диего Санчесом в списке бойцов с наибольшим количеством побед в промоушене.
Больше них в UFC побеждали лишь Дональд Серроне (23), Дэмьен Майя (22), Джим Миллер (21), Джон Джонс, Майкл Биспинг и Жорж Сен-Пьер (все по 20).
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