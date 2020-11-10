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Немков ответил на вызов Андерсона

Немков ответил на вызов Андерсона
Бокс/ММА / Bellator 0

Действующий чемпион Bellator в полутяжёлой весовой категории россиянин Вадим Немков ответил на вызов, который ему бросил Кори Андерсон. Напомним, Андерсон после победы на турнире Bellator 251, который состоялся на минувшей неделе, заявил о желании выйти в октагон с Немковым и с Филом Дэвисом.

«Хочу подраться с Кори Андерсоном. С Филом Дэвисом я уже дрался, неохота проводить реванш. Я бы подрался с новым.

В Андерсоне нет ничего особенного и крутого, обычный борец, Бейдер намного серьёзнее, я считаю», — приводит слова Немкова ТАСС.

В августе 2020 года Вадим Немков победил Райана Бейдера и завоевал пояс Bellator в полутяжёлом весе. На счету россиянина 12 побед и два поражения в смешанных единоборствах.

Андерсон вызвал на бой чемпиона Немкова после победы в дебютном бою в Bellator
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