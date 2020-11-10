Штырков рассказал, почему согласился на бой с Исмаиловым

Российский боец смешанных единоборств Иван Штырков рассказал, почему согласился провести поединок с Магомедом Исмаиловым.

Напомним, Исмаилов станет следующим соперником Штыркова, поединок состоится 13 декабря на номерном турнире промоушена Absolute Championship Akhmat (ACA), который пройдёт на «ВТБ Арене» в Москве.

«Сразу скажу, что в этом случае деньги для меня не главное. В октябре я мог подраться с Насрудином Насрудиновым на турнире RCC. И тогда гонорар был ничуть не меньше, чем за бой с Исмаиловым. Так что во главе угла здесь спортивная составляющая.

Магомед сейчас на хайпе. Грех отказываться от возможности сразиться с ним. Ещё один шанс доказать всё тем, кто в меня не верит», — приводит слова Штыркова «RT на русском».