Штырков назвал самого популярного бойца MMA в России

Российский боец смешанных единоборств Иван Штырков заявил, что Магомед Исмаилов, по его мнению, является самым популярным бойцом в России.

Напомним, Исмаилов станет следующим соперником Штыркова, поединок состоится 13 декабря на номерном турнире промоушена Absolute Championship Akhmat (ACA), который пройдёт на «ВТБ Арене» в Москве.

«Не сказал бы, что чувствую какой-то мандраж (в преддверии боя с Исмаиловым. — Прим. «Чемпионата»). Я уже встречался с оппонентами, чьи имена имеют больший вес в ММА-сообществе. Но в России Магомед действительно самый популярный боец на данный момент», — приводит слова Штыркова «RT на русском».

Ранее стало известно, что на бой Исмаилова и Штыркова могут допустить зрителей.