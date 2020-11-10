Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Бокс/ММА / Новости /

Штырков назвал самого популярного бойца MMA в России

Штырков назвал самого популярного бойца MMA в России
Бокс/ММА / Прочее ММА 0

Российский боец смешанных единоборств Иван Штырков заявил, что Магомед Исмаилов, по его мнению, является самым популярным бойцом в России.

Напомним, Исмаилов станет следующим соперником Штыркова, поединок состоится 13 декабря на номерном турнире промоушена Absolute Championship Akhmat (ACA), который пройдёт на «ВТБ Арене» в Москве.

«Не сказал бы, что чувствую какой-то мандраж (в преддверии боя с Исмаиловым. — Прим. «Чемпионата»). Я уже встречался с оппонентами, чьи имена имеют больший вес в ММА-сообществе. Но в России Магомед действительно самый популярный боец на данный момент», — приводит слова Штыркова «RT на русском».

Ранее стало известно, что на бой Исмаилова и Штыркова могут допустить зрителей.

Бой Исмаилов — Штырков перенесли на другую дату и допустили проведение со зрителями
Комментарии (0)
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020