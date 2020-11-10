Штырков назвал самого популярного бойца MMA в России
Российский боец смешанных единоборств Иван Штырков заявил, что Магомед Исмаилов, по его мнению, является самым популярным бойцом в России.
Напомним, Исмаилов станет следующим соперником Штыркова, поединок состоится 13 декабря на номерном турнире промоушена Absolute Championship Akhmat (ACA), который пройдёт на «ВТБ Арене» в Москве.
«Не сказал бы, что чувствую какой-то мандраж (в преддверии боя с Исмаиловым. — Прим. «Чемпионата»). Я уже встречался с оппонентами, чьи имена имеют больший вес в ММА-сообществе. Но в России Магомед действительно самый популярный боец на данный момент», — приводит слова Штыркова «RT на русском».
Ранее стало известно, что на бой Исмаилова и Штыркова могут допустить зрителей.
Бой Исмаилов — Штырков перенесли на другую дату и допустили проведение со зрителями
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