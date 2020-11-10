Бой Макгрегор — Порье официально подтверждён
Руководство UFC официально подтвердило бой экс-чемпиона лиги в двух весовых категориях Конора Макгрегора и бывшего временного чемпиона лиги в лёгком весе Дастина Порье, сообщает MMA Fighting. Схватка пройдёт 23 января на турнире UFC 257.
Напомним, у Макгрегора эта встреча станет первой за год. В последний раз он выходил в октагон в январе 2020 года и менее чем за минуту нокаутировал Дональда Серроне. Порье последний раз бился в июне 2020 года. В тяжёлом бою он справился с Дэном Хукером.
Ранее сегодня сообщалось, что бой может сорваться из-за финансовых требований американца. Дастин Порье и Конор Макгрегор уже встречались — в 2014 году ирландец одержал досрочную победу.
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