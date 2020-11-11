Бой между Макгрегором и Порье пройдёт 23 января на «Бойцовском острове»

Президент UFC Дана Уайт сообщил место проведения боя между Конором Макгрегором и Дастином Порье, запланированного на турнир UFC 257.

«Если всё пойдёт по плану, то бой Макргегор – Порье состоится 23 января на «Бойцовском острове». Однако прямо сейчас есть масса «если». Нужно посмотреть, каким будет мир в ближайшие пару месяцев», — цитирует Уайта ESPN.

Напомним, у Макгрегора эта встреча станет первой за год. В последний раз он выходил в октагон в январе 2020 года и менее чем за минуту нокаутировал Дональда Серроне. Порье последний раз бился в июне 2020 года. В тяжёлом бою он справился с Дэном Хукером.



Ранее сегодня сообщалось, что бой может сорваться из-за финансовых требований американца. Дастин Порье и Конор Макгрегор уже встречались — в 2014 году ирландец одержал досрочную победу.