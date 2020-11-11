Чемпион Bellator Мусаси назвал главное оружие Нурмагомедова

Чемпион Bellator в средней весовой категории Гегард Мусаси рассказал, за счёт чего, по его мнению, обладатель пояса UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов регулярно побеждает соперников.
«Есть и другие, кого считают лучшими, но у них есть истории с допингом, а у Хабиба нет.
Сила воли. Я никогда не видел бойца с такой силой воли. Думаю, это и есть его главное оружие. Он превосходит в этом любого. А что касается его физической силы, то не знаю, это словно с медведем драться», — рассказал Мусаси в интервью YouTube-каналу Майка Свика.
Напомним, 32-летний Нурмагомедов одержал победу над Гэтжи на турнире UFC 254 во втором раунде, применив удушающий приём «треугольник». После боя россиянин объявил о завершении карьеры. На его счету 29 побед в 29 поединках в MMA, в том числе 13 побед в 13 боях в UFC. Поединок с Гэтжи стал для Хабиба первым с тех пор, как из жизни ушёл его отец Абдулманап Нурмагомедов.
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