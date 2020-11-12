Фёдор Емельяненко: тут хотя бы один бой провести. Не против и за титул подраться

Знаменитый российский боец MMA Фёдор Емельяненко, выступающий в Bellator, заявил, что намерен провести ещё хотя бы один бой, и выразил надежду, что поединок будет титульным.
«Посмотрим, в связи со сложившейся ситуацией хотя бы один бой провести. Всё будет зависеть от моего здоровья. Я бы и не против за титул подраться (смеётся).
Пока мои два боя на паузе, Москву рассматриваем летом или чуть попозже. Недавно говорили со Скоттом (Кокером, президентом Bellator. — Прим. «Чемпионата»), в планах есть такое», — сказал Емельяненко на пресс-конференции.
Он добавил, что ожидает хороших выступлений от чемпиона Bellator в полутяжёлом весе Вадима Немкова и от Анатолия Токова.
«ММА — это острота поединка, в любой момент всё может закончиться. Ребята, которые выступают в ММА, должны быть профессионалами во всём: борьба и ударная техника. В России мужское население сильно следит за ММА.
Я думаю, популярность будет ещё расти. Мы сможем поболеть за каждого нашего бойца. У нас есть Вадим, который планирует бой с Дэвисом в 2021-м. Токов с Мусаси скоро будет драться, будем следить!
Я вижу свою смену в своей команде. Ребята идут без поражений, Вадим стал чемпионом, Токов за пояс будет драться. Надеюсь, что эти ребята займут чемпионские строчки в Bellator», — сказал он.
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