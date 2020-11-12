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Сафаров рассказал, как на Махачева может повлиять снятие с боя с дос Аньосом

Сафаров рассказал, как на Махачева может повлиять снятие с боя с дос Аньосом
Бокс/ММА / UFC 0

Российский боец MMA Сапарбек Сафаров, выступающий в UFC в полутяжёлом и среднем весах, рассказал, как, по его мнению, снятие Ислама Махачева с боя с Рафаэлем дос Аньосом повлияет на него. Напомним, Махачев снялся с боя с дос Аньосом из-за болезни.

«Не думаю, что такие срывы сильно могут давить. Мы уже привыкли к такому. Думаю, каждый боец к таким моментам должен быть готов. И у меня срывались не раз бои, и у Махачева. Для каждого бойца это обычное дело.

У меня вот тоже такое было, я должен был ещё летом с этим соперником встретиться — и вдруг заболел. Готовился нормально, был в хорошей форме – ну что ж… Сейчас вторая попытка», — сказал Сафаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Аллой Князевой.

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