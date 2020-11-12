Уиттакер: не думаю, что в поединке Хабиба и Сен-Пьера есть необходимость

Бывший чемпион UFC в среднем весе Роберт Уиттакер считает неинтересным возможный бой российского чемпиона лиги в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова и бывшего чемпиона промоушена в двух весовых категориях Жоржа Сен-Пьера.
«Проблема в том, кто из них является величайшим. Ролевая модель нашего спорта чуть подзапятнает своё наследие. Не думаю, что в этом поединке есть необходимость. Никто из них не нуждается в деньгах. Возможно, они проведут тихий бой, за закрытыми дверями», — приводит слова Уиттакера BJPenn.
Напомним, 32-летний Нурмагомедов одержал победу над Гэтжи на турнире UFC 254 во втором раунде, применив удушающий приём «треугольник». После боя россиянин объявил о завершении карьеры. На его счету 29 побед в 29 поединках в MMA, в том числе 13 побед в 13 боях в UFC. Поединок с Гэтжи стал для Хабиба первым с тех пор, как из жизни ушёл его отец Абдулманап Нурмагомедов.
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