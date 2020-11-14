Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей Легенды Кубка Кремля
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Бокс/ММА / Новости /

Харитонов после драки с Яндиевым проведёт в больнице как минимум 10 дней

Харитонов после драки с Яндиевым проведёт в больнице как минимум 10 дней
Бокс/ММА / Bellator 0

Боец смешанных единоборств Сергей Харитонов проведёт в больнице как минимум десять дней. Об этом рассказал адвокат спортсмена Александр Кравцов.

«Карьера? Знаете, пока об этом никто не говорил. Вопрос об этом не ставился. Для нас сейчас главное — это его здоровье. Его положили в больницу минимум на 10 дней. Минимум», — приводит слова юриста Рен ТВ.

Напомним, 13 ноября в Москве произошла драка между ветераном ММА, 40-летним Сергеем Харитоновым, и экс-бойцом UFC Адамом Яндиевым. В результате инцидента у Харитонова диагностировали рассечение, сотрясение мозга и перелом носа. В скором времени Сергею предстоит перенести операцию. После инцидента пострадавший написал заявление в правоохранительные органы.

Харитонов госпитализирован после нападения. Легенде ММА потребовалась операция. Видео
Обидчиком оказался бывший профессиональный боец Адам Борода Яндиев.
Комментарии (0)
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020