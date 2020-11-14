Харитонов после драки с Яндиевым проведёт в больнице как минимум 10 дней

Боец смешанных единоборств Сергей Харитонов проведёт в больнице как минимум десять дней. Об этом рассказал адвокат спортсмена Александр Кравцов.

«Карьера? Знаете, пока об этом никто не говорил. Вопрос об этом не ставился. Для нас сейчас главное — это его здоровье. Его положили в больницу минимум на 10 дней. Минимум», — приводит слова юриста Рен ТВ.

Напомним, 13 ноября в Москве произошла драка между ветераном ММА, 40-летним Сергеем Харитоновым, и экс-бойцом UFC Адамом Яндиевым. В результате инцидента у Харитонова диагностировали рассечение, сотрясение мозга и перелом носа. В скором времени Сергею предстоит перенести операцию. После инцидента пострадавший написал заявление в правоохранительные органы.