Яндиев, напавший на Харитонова, доставлен в полицию
Бывший боец UFC Адам Яндиев доставлен в отделение полиции, сообщает телеграм-канал Mash. Напомним, поздним вечером 13 ноября Адам устроил драку с ветераном ММА, бойцом Bellator Сергеем Харитоновым. Яндиев напал на 40-летнего спортсмена и нанёс ему несколько ударов, в том числе кастетом.
В результате у Харитонова диагностировали рассечение, перелом носа и сотрясение мозга. Сегодня, 14 ноября, Сергей перенесёт операцию. После инцидента он написал заявление в правоохранительные органы. По предварительной информации, пострадавший пробудет в больнице как минимум десять дней.
По информации источников, конфликт начался после того, как Яндиеву напомнили о финансовой задолженности перед Сергеем Харитоновым.
Харитонов госпитализирован после нападения. Легенде ММА потребовалась операция. Видео
Обидчиком оказался бывший профессиональный боец Адам Борода Яндиев.
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