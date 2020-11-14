Яндиев, напавший на Харитонова, доставлен в полицию

Бывший боец UFC Адам Яндиев доставлен в отделение полиции, сообщает телеграм-канал Mash. Напомним, поздним вечером 13 ноября Адам устроил драку с ветераном ММА, бойцом Bellator Сергеем Харитоновым. Яндиев напал на 40-летнего спортсмена и нанёс ему несколько ударов, в том числе кастетом.

В результате у Харитонова диагностировали рассечение, перелом носа и сотрясение мозга. Сегодня, 14 ноября, Сергей перенесёт операцию. После инцидента он написал заявление в правоохранительные органы. По предварительной информации, пострадавший пробудет в больнице как минимум десять дней.

По информации источников, конфликт начался после того, как Яндиеву напомнили о финансовой задолженности перед Сергеем Харитоновым.