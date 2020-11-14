На Яндиева завели два уголовных дела после драки с Харитоновым

На российского бойца UFC Адама Яндиева завели два уголовных дела по статье «Умышленное причинение лёгкого вреда здоровью», сообщает телеграм-канал Mash.
Напомним, поздним вечером 13 ноября в Москве произошла драка между бойцом Bellator Сергеем Харитоновым и экс-бойцом UFC Адамом Яндиевым. В результате конфликта Харитонов оказался в больнице с многочисленными травмами.
Врачи диагностировали у Харитонова перелом носа, рассечение и сотрясение мозга. Сергей обратился в правоохранительные органы, после чего Яндиева задержали. По словам адвоката Харитонова, на данный момент 40-летний спортсмен чувствует себя плохо. В понедельник, 16 ноября, Харитонова ждёт операция.
По информации источников, конфликт начался после того, как Яндиеву напомнили о финансовой задолженности перед Сергеем Харитоновым.
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