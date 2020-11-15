Харитонов: Яндиев — человек без духа. На честный бой один на один он не выйдет

Российский боец Bellator Сергей Харитонов прокомментировал конфликт с Адамом Яндиевым.



«Организовать бой с Яндиевым в клетке? Этот человек без духа. На честный бой один на один он не выйдет. Он трус. Прийти с толпой народа с ножом, кастетом, пистолетом — это в его стиле.



Без кастета он не выйдет. Этот человек — преступник. Говорить не о чем. Такие люди не должны находиться на свободе — это мое мнение. Опять же, эта история, которую он рассказывал про Камила Гаджиева и Али Багаутинова, не знаю, правда это или нет. Но если правда, то человек неоднократно совершал такие поступки. Значит, человек опасен для общества.



Это не драка была — было неожиданное нападение. Драки не было. Драться Адам Яндиев не любит. Он любит бить. Драться — не в его правилах. А неожиданно подскочить и ударить — вот это он.



Настоящий бой… Мы видели его в UFC. Против серьезного соперника у него нет никаких шансов», — приводит слова Сергея Харитонова «Матч ТВ».



Напомним, поздним вечером 13 ноября в Москве произошла драка между бойцом Bellator Сергеем Харитоновым и экс-бойцом UFC Адамом Яндиевым. В результате конфликта Харитонов оказался в больнице с многочисленными травмами.



Врачи диагностировали у Харитонова перелом носа, рассечение и сотрясение мозга. Сергей обратился в правоохранительные органы, после чего Яндиева задержали. По словам адвоката Харитонова, на данный момент 40-летний спортсмен чувствует себя плохо. В понедельник, 16 ноября, Харитонова ждёт операция.



Конфликт начался после того, как Яндиеву напомнили о финансовой задолженности перед Сергеем Харитоновым.