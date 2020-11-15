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Хрюнов — о Яндиеве: напал на культурный символ страны, на героя

Хрюнов — о Яндиеве: напал на культурный символ страны, на героя
Бокс/ММА / Прочее ММА 0

Известный российский промоутер Владимир Хрюнов поделился мнением о конфликте Сергея Харитонова и Адама Яндиева. По словам функционера, Яндиев должен попросить прощения за то, что напал на «культурный символ страны».

«Хочу сказать одно: однажды я видел сцену из голливудского фильма, когда человек не в адекватном состоянии набросился на памятник. Так и здесь: напали на культурный символ страны, на героя, на спортсмена, который прославляет нашу страну. Персонаж, который посмел это сделать, он должен немедленно извиниться. Попросить прощения не только у Сергея, но и у нас с вами.

Ничего не сделал тот человек, чтобы его имя было упомянуто рядом с Сергеем. Речь идёт о человеке, который совершил противоправные действия», — приводит слова Хрюнова «РЕН ТВ».

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