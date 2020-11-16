«Если он отправил видео мужчине — позор». Боксёр Трояновский — о скандале с Дзюбой

Экс-чемпион мира по боксу в первом полусреднем весе Эдуард Трояновский поделился мнением о публикации интимного видео с участием нападающего «Зенита» и сборной России по футболу Артёма Дзюбы.
«Ситуация интересная, немного юмористическая. Девочки поддерживают Артёма, мальчики не все поддерживают. Кто-то начинает снимать видео в его поддержку.
Я скажу так: надеюсь, это видео предназначалось не мужчине! Если он его отправил мужчине, то позор, а если женщине, то всё в порядке! Хотя медийному человеку нужно быть осторожным с такими видео. А так — было и было.
Есть намного серьёзнее ситуации в стране, чем эта. Например, коронавирус. А Дзюба должен играть, зачем отстранять? Как игрок он хорош, профессиональные качества одним видео не перечеркнуть», — цитирует Трояновского News.ru.
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