Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей Легенды Кубка Кремля
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Бокс/ММА / Новости /

«Если он отправил видео мужчине — позор». Боксёр Трояновский — о скандале с Дзюбой

«Если он отправил видео мужчине — позор». Боксёр Трояновский — о скандале с Дзюбой
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0

Экс-чемпион мира по боксу в первом полусреднем весе Эдуард Трояновский поделился мнением о публикации интимного видео с участием нападающего «Зенита» и сборной России по футболу Артёма Дзюбы.

«Ситуация интересная, немного юмористическая. Девочки поддерживают Артёма, мальчики не все поддерживают. Кто-то начинает снимать видео в его поддержку.

Я скажу так: надеюсь, это видео предназначалось не мужчине! Если он его отправил мужчине, то позор, а если женщине, то всё в порядке! Хотя медийному человеку нужно быть осторожным с такими видео. А так — было и было.

Есть намного серьёзнее ситуации в стране, чем эта. Например, коронавирус. А Дзюба должен играть, зачем отстранять? Как игрок он хорош, профессиональные качества одним видео не перечеркнуть», — цитирует Трояновского News.ru.

«Это делает вся страна, весь мир». Ягудин прокомментировал скандальное видео с Дзюбой
Комментарии (0)
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020