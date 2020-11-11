«Это делает вся страна, весь мир». Ягудин прокомментировал скандальное видео с Дзюбой

Олимпийский чемпион 2002 года в мужском одиночном катании Алексей Ягудин поделился мнением о публикации интимного видео с участием нападающего «Зенита» и сборной России по футболу Артёма Дзюбы.
«Когда я выступал в 90-е, 2000-е, были другие технологии. Сейчас практически каждый день кого-то «вскрывают», фотографируют. Вот чем страшна ситуация, а не тем, что сделал Артём. Это делает вся страна, весь мир.
Если говорить о спорте – Деле Алли, Кайл Уокер. Тоже снимали видео, и это просочилось в Сеть. Это было стыдно, потому что была и собака, и так далее… Но не будем об этом. Они продолжают играть в сборной.
Это личная жизнь, я могу делать в стенах своего дома всё что угодно. Я считаю, что эта тема вообще выеденного яйца не стоит», — рассказал Ягудин в эфире Первого канала.
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