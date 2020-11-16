Шлеменко обвинил полицию в трусости в драке Харитонова и Яндиева

Российский боец MMA Александр Шлеменко раскритиковал действия полиции, которая не смогла предотвратить драку бойца Bellator Сергея Харитонова и бывшего бойца UFC Адама Яндиева.

«Также показалось, что полицейские в этом инциденте повели себя немного трусливо. Но они во многих моментах, к сожалению, так себя ведут. У них есть закон о полиции, так что им сложно решиться, тем более тут два бойца. Они держали Сергея, потому что он был менее агрессивен, его проще держать.

Я считаю, полиция должна была действовать более серьёзно. Так понимаю, там были обычные ребята из полиции, им было трудно разнимать бойцов», — цитирует Шлеменко «Спорт-экспресс».

Напомним, 13 ноября в Москве произошёл громкий скандал. Адам Яндиев напал на 40-летнего ветерана смешанных единоборств Сергея Харитонова и неожиданно нанёс несколько ударов. У Сергея диагностировали перелом носа, рассечение, сотрясение мозга и перелом орбитальной кости.

Харитонов написал заявление в полицию, Яндиева задержали, ему планируют предъявить обвинение по двум статьям. Что касается состояния пострадавшего, то Сергей пробудет в больнице около 10 дней.