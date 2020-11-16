Ян сообщил, что получил новую визу в США для участия в UFC 256

Российский боец чемпион UFC Пётр Ян опубликовал видео в «сториз» своего «инстаграма», в котором сообщил, что ему одобрили визу в США, где 12 декабря состоится турнир UFC 256.
«Всем здравствуйте! Нахожусь в Казахстане, в Астане. Сейчас было собеседование. Рабочую визу [в США] нам снова одобрили», — сказал Ян на видео.
Соперником российского чемпиона в легчайшем весе на UFC 256 станет американский боец смешанных единоборств Алджэмейн Стерлинг.
Напомним, Ян завоевал пояс в июле, после того как победил бразильца Жозе Алду на «Бойцовском острове» в Абу-Даби. На его счету 15 побед и одно поражение, у Стерлинга 19 побед и три поражения.
Ян в настоящее время занимает девятое место в сводном рейтинге лучших бойцов вне зависимости от весовой категории, так называемом Pound-for-Pound.
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