Экс-депутат Носов: Яндиев попросил Харитонова извиниться. Но был послан на три буквы

Бронзовый призёр Олимпийских игр 2004 года по дзюдо, бывший депутат Госдумы РФ Дмитрий Носов рассказал о конфликте бойца Bellator Сергея Харитонова и бывшего бойца UFC Адама Яндиева. По словам Носова, Яндиев, избивший Харитонова, был недоволен, что Харитонов распространял слухи, что Адам не отдаёт долги.

«Адам не понимал, что это долг. Когда через полгода все вокруг стали говорить о том, что он должен, он сначала подумал, что это шутка.

Он стал звонить Харитонову, искать его. Харитонов от него скрывался… Потом стали всякие люди, авторитеты выходить. То есть это стало основной темой для обсуждений.

Далее Яндиев стал предупреждать Харитонова, что, если тот продолжит данную историю, он будет с ним разговаривать по-другому. Я посмотрел интервью Харитонова, где он сначала говорит, что Яндиев должен ему 600 тысяч, а потом — что миллион.

Так вот, Адам просил у него извинений до последнего. До тех пор, когда они вышли вдвоём. Адам сказал ему: «Извинись, и всё». Но был послан на три буквы. После этого последовал удар», — цитирует Носова «Спорт-экспресс».