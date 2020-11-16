Харитонов отреагировал на слова Носова, заявившего, что Сергей послал Яндиева на три буквы

Российский боец Bellator Сергей Харитонов прокомментировал слова бывшего депутата Госдумы РФ Дмитрия Носова о его конфликте с Адамом Яндиевым. Ранее Носов заявил, что Харитонов послал Яндиева «на три буквы», а Адам просил у Сергея извинения за то, что тот распространяет о нём ложные слухи о невозврате долгов.
«Слова Носова — это всё вранье! Была только фраза от него (Яндиева. — Прим. «Чемпионата»): «Я тебе денег должен?» В ответ сказал ему: «Да, ты мне денег должен». И он мне: «На том свете они тебе не понадобятся». После этого ударил меня. Вот и всё, никого я ни в коем случае не посылал. Я не тот человек, который будет просто так кого-то посылать.
Так что про слова об извинениях — это тоже враньё. Если бы он меня попросил извиниться, то я бы спросил: «За что?» Извиниться должен он, если на то пошло», — цитирует Харитонова Sport24.
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