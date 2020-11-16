Яндиева отпустят под подписку о невыезде, информация о применении кастета не подтвердилась

Бывшего бойца UFC Адама Яндиева планируют отпустить под подписку о невыезде и надлежащем поведении, сообщает «Пятый канал». Отмечается, что Яндиев так и не признал свою вину.



«За всё это время никто не дал уверенных показаний, что у него в момент драки был кастет. Во время обысков кастет тоже не нашли», — цитирует «Пятый канал» источник, знакомый с ситуацией.



Напомним, 13 ноября в Москве произошёл громкий скандал. Адам Яндиев напал на 40-летнего ветерана смешанных единоборств Сергея Харитонова и неожиданно нанёс несколько ударов. У Сергея диагностировали перелом носа, рассечение, сотрясение мозга и перелом орбитальной кости.



Харитонов написал заявление в полицию, после чего Яндиева задержали, ему планируют предъявить обвинение по двум статьям. Что касается состояния пострадавшего, то Сергей пробудет в больнице около 10 дней.