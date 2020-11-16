Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей Легенды Кубка Кремля
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Бокс/ММА / Новости /

Яндиева отпустят под подписку о невыезде, информация о применении кастета не подтвердилась

Яндиева отпустят под подписку о невыезде, информация о применении кастета не подтвердилась
Бокс/ММА / UFC 0

Бывшего бойца UFC Адама Яндиева планируют отпустить под подписку о невыезде и надлежащем поведении, сообщает «Пятый канал». Отмечается, что Яндиев так и не признал свою вину.

«За всё это время никто не дал уверенных показаний, что у него в момент драки был кастет. Во время обысков кастет тоже не нашли», — цитирует «Пятый канал» источник, знакомый с ситуацией.

Напомним, 13 ноября в Москве произошёл громкий скандал. Адам Яндиев напал на 40-летнего ветерана смешанных единоборств Сергея Харитонова и неожиданно нанёс несколько ударов. У Сергея диагностировали перелом носа, рассечение, сотрясение мозга и перелом орбитальной кости.

Харитонов написал заявление в полицию, после чего Яндиева задержали, ему планируют предъявить обвинение по двум статьям. Что касается состояния пострадавшего, то Сергей пробудет в больнице около 10 дней.

Комментарии (0)
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020