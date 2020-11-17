А. Емельяненко показал «эксклюзивное» фото с братьями Фёдором и Иваном

Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко опубликовал на своей странице в «Инстаграме» фотографию с братьями Фёдором и Иваном. Каждый из них расписался на снимке, оставив автограф.
«Эксклюзивное фото с тремя автографами!» — подписал он фото.
Посмотреть фото можно в «инстаграме» Александра Емельяненко.
44-летний Фёдор Емельяненко считается одним из лучших бойцов в истории смешанных единоборств. На его счету 46 боёв в смешанных единоборствах, в которых он одержал 39 побед и потерпел шесть поражений, ещё один поединок признали несостоявшимся.
39-летний Александр Емельяненко провёл 37 боёв в MMA. На его счету 28 побед, восемь поражений и одна ничья.
32-летний Иван Емельяненко не занимается смешанными единоборствами профессионально.
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