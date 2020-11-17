Тренер Харитонова призвал уволить полицейских, не вмешавшихся в конфликт Сергея с Яндиевым

Тренер Сергея Харитонова Руслан Кривуша признался, что крайне недоволен действиями правоохранительных органов во время конфликта своего подопечного с Адамом Яндиевым. Специалист возмутился, что полиция никак не вмешалась и не стала разнимать спортсменов, и напомнил, что во время карантина полицейские нередко применяют силу к простым гражданам.

«Жалею, что меня не было рядом. Понятно, что в момент двух таких неожиданных ударов ты ничего не смог бы сделать, но хотя бы вклинился между ними и растянул бы, чтобы драка прекратилась. На видео меня удивило полное бездействие полиции. Вспоминаю видео с YouTube во время пандемии, когда эти полицейские били и гоняли шпану по дворам.

Были случаи, когда людей клали лицом в асфальт, били кулаками, а здесь они стоят, здоровые мужики в полном обмундировании, и никто не может подойти и растянуть. Они ведь понимают, что дерутся два известных человека и в таком месте. Нужно разбираться в этой ситуации, чтобы каждый полицейский, который находился там в тот момент, получил жёсткое наказание или был уволен с работы. Это не дело. Не знаю, что сказать ещё. Одни плохие слова в голове на этот счёт", — приводит слова Кривуши Sport24.