«Тебя уложил недобоец, кто ты после этого?» Яндиев объяснил, за что избил ветерана ММА

Получил развитие конфликт между ветераном ММА Сергеем Харитоновым и экс-бойцом UFC Адамом Яндиевым. Недобрым вечером в пятницу, 13 ноября, в фойе малой спортивной анрены «Лужники» случилась потасовка с их участием. Инцидент попал на видео, из которого следовало, что во время беседы Яндиев нанёс два прицельных удара Харитонову в голову. Десантник вошёл в клинч, но Борода бросил его через бедро на кафельный пол. После чего выполнил серию добиваний.

Первым в публичное пространство вышел потерпевший. До этого, адвокат Харитонова сообщил о поданном им в полицию заявлении. Тезисно претензии Сергея выглядят так. По словам Харитонова, он неоднократно оказывал финансовую поддержку Яндиеву. В итоге Борода задолжал ему порядка миллиона рублей. Не получив деньги назад, Сергей рассказал общим знакомым, чтобы они больше не давали ему в долг. В «Лужниках» Адам предъявил Харитонову претензии в том, что тот обсуждает его финансовые дела с посторонними людьми. Дальнейшее мы все видели на видео. Сам десантник увидел эту ситуацию так:

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«Он меня спросил, я что, тебе денег должен. Я сказал, что да, должен. Он ответил что-то вроде, что на том свете мне деньги не понадобятся. И тут он ударил, а у него в руке что-то было, он всегда с собой кастет носил. Он мне этим ударом орбитальную кость сломал», — цитирует Сергея телеграм-канал Baza.

Яндиев ещё в воскресенье обещал поделиться своей точкой зрения. Но видео на канале Podcast Golitsin Experience в YouTube вышло только в понедельник вечером. Мы предлагаем вам основные моменты, в которых Адам излагает собственную точку зрения по данному инциденту.

Как развивались события

На турнире в «Лужниках» Яндиев присутствовал по приглашению. Там встретился с тренером Харитонова, узнал, что Сергей приедет и попросил предупредить его, что ему не нужны конфликты, а Сергей просто должен извиниться. После того, как Сергей поучаствовал в награждении, Адам подошёл к нему и пригласил поговорить.

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«В этот момент я уже был поспокойнее, и когда я его увидел, также предложил выйти поговорить и беру его под руку, по-братски. Мы идём спокойно и я него спрашиваю, по-дружески: «Не хочешь извиниться?» — я верил до последнего, что он извинится. Я и увидел, что его добрые глаза превратились в злые и он начал говорить матом. Я всё хотел выйти с ним на улицу, чтобы не создавать суеты, хотя многие это любят. Я говорю ему: «Ты меня страшно поливал грязью, извинись!». Он начал отвечать, как будто я не человек для него и я уже понимаю, что не выдерживаю и в последний раз ему говорю, протянув руки: «Извинись», а он меня послал. После этого я не знаю, какой мужчина это стерпит. Дальше вы всё видели на видео», — объясняет Яндиев.

Был ли кастет

В своих комментариях Харитонов утверждает, что оппонент во время драки использовал кастет. И настаивает, что именно при помощи этого предмета сломал Сергею орбитальную кость. У Адама другая версия событий.

«Сейчас будет следствие, будут изучены все важные детали: наличие кастета, сколько колец у меня было и тд. Я вам скажу, что если бы я бил с кастета, то Сергей не смог бы записать своё последнее видео-обращение. Вы знаете как я болел и что я лежал в коме. С того момента, я не посетил ни одной тренировки. Снимали происшествие все, даже полицейские, которые должны были разнимать нас, по идее. Все снимали и ждали бойни. Говорят, что я ударил исподтишка? Ну попробуйте. Он даже удара не почувствует. Он реально огромный, как два меня. Ему эта ситуация была нужнее больше, чем мне. Мои друзья сказали, чтобы я себя контролировал: «Сергей пойдёт по другому пути – напишет заявление в полицию». Всё что они говорили, так и получилось.

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Если бы я проглотил всё то, что он мне сказал, то он бы меня ударил своей кувалдой по моей спущенной голове и спокойно бы ушёл, но как сказал наш президент В. Путин: «Если драка неизбежна – нужно бить первым». Я всегда до последнего даю шанс человеку. Отказаться от друга легко, а ты ему подскажи, если он оступился – это и есть друг. Ты должен давать всегда второй шанс – если ты настоящий друг. А если ты раскидываешься своими братьями, а у меня все братья, кто рядом со мной. Порой, даже тот, кто дальше от тебя может быть ближе того, кто находится рядом", — делится своей позицией Яндиев.

Как Харитонов познакомился с семьёй Яндиева

«Просто дружбы у Сергея никогда не бывает. Он человек, который всегда попадал в передряги и ему нужны были рядом сильные парни, так они и познакомились. У Сергея была разборка с чеченцами, по маршрутному бизнесу. Он думал, что пришёл туда как Геракл и его все испугаются, потому что он боец, а в бизнесе оказались ребята с улицы, которые решают все по-другому. С ним могло произойти всё что угодно, но тогда его поддержали Саулбек и Абукар и попросили, чтобы его не трогали. Вот так и произошло знакомство.

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Насчёт знакомство с моим отцом? Да, Сергей сам изъявил желание с ним познакомиться – у нас состоятельная семья. Знакомство было абсолютно спонтанное. У нас принято, что если гость приходит, то мы сами его обслуживаем. Я занимался кухонными делами, а они с отцом разговаривали. Общались они недолго, отцу надо было уезжать. После мне позвонил отец с недовольством, мол надо предупреждать, когда ты зовёшь кото-то в дом. Отец поддерживает многих спортсменов. Сергей клянчил у него деньги. Дал он ему или нет – я не знаю, но отец был очень недоволен встречей. Это был последний раз, когда он был у меня дома", — отметил Яндиев.

О поездке в Тайланд

«Как-то Сергей вернулся с Америки и попросил машину. У меня был один автомобиль и я попросил у моего друга Димы Сипаева помощи, для Харитонова. Дима дал машину без проблем. Одну машину Сергей разбил – вроде врезался в трамвай и получил серьёзную травму руки. Тот вопрос закрыли мои друзья – никаких проблем. После этого он ещё просил машину, Дима так же дал ему транспорт. И он приходит ко мне, говорит: «Адам, там штрафы накопились тысяч на 50» — мы решили вопрос. Мы всё для него делали. Сергей, по натуре — не постесняется спросить если ему что-то надо – 10 раз, 20 раз, даже не понимая, что неудобно спрашивать.

Он видел меня перебинтованного с женой? Да, у меня был инцидент — драка. Тогда у меня была передача «Лига джентельменов» и я её провёл на следующий день после своего инцидента. Там были живые гости и не было никаких перевязок, я отработал три с половиной часа. Насчёт его приглашения поехать с ним в Тайланд? Во–первых, он не ожидал, что я приеду в сервис к Диме (тогда был последний с ним разговор) и я сказал: «Я не хочу портить отношений с Димой, я тебе дам свою машину» и он испытывая чувства вины сидя с нашими общими друзьями предложил мне поехать в Тайланд", — и Адам принял это приглашение.

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По словам Яндиева, им с женой предложили жить на базе, но там в одном доме жили все спортсмены. Адам заверяет, что собирался сам снять себе квартиру, но Сергей взял эти вопросы на себя.

«Я просил купить моей жене подарок? — продолжает Борода. — Он в своём интервью сначала говорил, что не хочет ворошить подробности и после этого сразу их обсуждает. Как же надо низко опуститься! Все знают из какой я семьи: как я воспитан, что я видел, что знаю и что имею, и чтобы я клянчил сумку для своей жены. Человек судит по себе – он бы действительно бы клянчил подарок, потому что так легко об этом говорит. Чего же он не сказал, что он мне халат купил императорский. Он заваливал меня подарками, тут я и начал понимать, что ему что-то нужно. Цель моего приглашения – Битхан Хазиев, мой друг. На тот момент, Сергей с ним очень близко дружил, если это можно назвать дружбой. Битхан решал все его вопросы, серьёзные вопросы, давал ему деньги и машины, но потом между ними появился конфликт. Сергей много наговорил про него за спиной, как он это любит делать. Битхан хотел его порвать и Сергей используя меня просил замять конфликт. Он искал во мне защитника от Битхана», — рассказывает Яндиев

О кредитах Харитонова

«Сергей он взял кредит в банке, чтобы помочь мне финансово? Он меня шокировал. То что он мог делать такие щедрые поступки – уму не постяжимо. Этот человек без выгоды и рубля не даст. Все знают насколько он скуп. Я просил второй раз деньги? Моя супруга подарила мне троих детей и у нас есть свои обычаи и традиции, Сергей это знает. Он после победы в Китае пригласил нас отметить свой успех и он зная, что у нас родился ребёнок и на своей эйфории сунул моей жене денег в сумку. Но когда вопрос с Битханом закрылся он стал показывать себя с другой стороны. Я никогда не брал в долг. Если я что-то прошу, то мне просто дают – у меня такое окружение, это нормально.

Он назвал меня трусом и недобойцом? Если я такой недобоец, просто задам вопрос, что с тобой случилось в тот вечер? Что с тобой произошло? После того, как тебя уложил недобоец, кто ты после этого? Это позор, который останется у него на всю жизнь. Такой позор, что он даже теперь всю эту грязь вылил", — закончил свою историю Яндиев.

P.S.

Теперь, когда высказались обе стороны конфликта, у вас есть возможность проанализировать информацию и сделать собственные выводы. Ситуация крайне непростая, как это бывает всегда при серьёзном раздоре между людьми, которые долгое время были в тёплых отношениях. Но раз уж ситуация зашла так далеко, погасить конфликт будет непросто.