Дядя Хабиба: я и сейчас против завершения его карьеры. Но они с матерью мыслят иначе

Нурмагомед Нурмагомедов, дядя чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, выразил надежду, что боец изменит решение и продолжит карьеру.
«Я был против завершения карьеры Хабиба в это время. Я единственный человек, который был против его решения, но Хабиб — самостоятельный человек, он принимает решения сам. Я и сейчас против. Хабиб ещё может драться.
Что касается его возвращения, то возможен любой сценарий, но это будет его личное решение. Я же хочу, чтобы Хабиб провёл бой, и не один, потому что я профессиональный спортсмен и бывший тренер. Я мыслю так, а Хабиб — по-другому, его мать — тоже по-другому», — приводит слова Нурмагомеда Нурмагомедова Sport24.
Напомним, 32-летний Нурмагомедов одержал победу над Гэтжи на турнире UFC 254 во втором раунде, применив удушающий приём «треугольник». После боя россиянин объявил о завершении карьеры. На его счету 29 побед в 29 поединках в MMA, в том числе 13 побед в 13 боях в UFC. Поединок с Гэтжи стал для Хабиба первым с тех пор, как из жизни ушёл его отец Абдулманап Нурмагомедов.
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