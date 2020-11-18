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Фергюсон — Чендлеру: хочешь драться со мной? Я буду в Лас-Вегасе 12 декабря

Фергюсон — Чендлеру: хочешь драться со мной? Я буду в Лас-Вегасе 12 декабря
Бокс/ММА / UFC 0

Бывший временный чемпион UFC Тони Фергюсон обратился к Майклу Чендлеру. Ранее Чендлер предложил Фергюсону сразиться в андеркарде поединка Конора Макгрегора и Дастина Порье, который, как ожидается, пройдёт 23 января.

«UFC сказал, что ты уже согласился на другой бой! Так что, Майкл, хватит плакаться на ESPN о бое со мной. Хочешь драться со мной? Я буду в Лас-Вегасе 12 декабря. Соглашайся, или мы пойдём дальше», — написал в своём «твиттере» Тони Фергюсон.

Напомним, Чендлер был резервистом в титульном поединке Хабиба Нурмагомедова и Джастина Гэтжи, который состоялся 24 октября и завершился победой россиянина.

Напомним, Фергюсон последний раз появлялся в октагоне в мае 2020 года. Тогда он досрочно проиграл Джастину Гэтжи, прервав серию из 12 побед. Что касается Чендлера, то Майкл недавно подписал контракт с UFC.

Он выступает в смешанных единоборствах с 2009 года. На его счету 26 поединков в MMA, в которых он одержал 21 победу и потерпел 5 поражений.

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