Хабиб: купил баранов, занимаюсь сельским хозяйством, соревновательного интереса нет

Чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов заявил, что категорически отвергает идею возобновления карьеры.



«В следующем году я выпускаюсь, хотел бы защитить диплом, магистратуру и т.д., больше времени уделить образованию в ближайшие пять лет. Я купил баранов, занимаюсь сельским хозяйством, хотелось бы в этом направлении чуть-чуть развиться. У меня есть бычки на откорме, есть коровы. Занимаюсь сельским хозяйством — не сказать, чтобы на мировом уровне, но когда-то я и в спорте начинал тренироваться.



Мне хотелось бы участвовать там, где я могу принести пользу, это не обязательно большая политика. В данный момент я могу приносить пользу, не являясь большим политиком, и мне этого достаточно.



Можно драться и до 40 лет, но цель должна быть. У меня была цель добраться до вершины, я добрался. Дальше у меня там соревновательного интереса нет», — приводит слова Хабиба Нурмагомедова ТАСС.