Макки победил Колдуэлла болевым приёмом в главном бою Bellator 253. Видео

В ночь с 19 на 20 ноября мск в Анкасвилле (штат Коннектикут, США) состоялся турнир по смешанным единоборствам Bellator 253. В главном поединке вечера сошлись экс-чемпион Bellator в легчайшем весе 32-летний американец Дэррион Колдуэлл и его 25-летний соотечественник Эй Джей Макки. Победу на второй минуте (1:33) болевым приёмом на шею одержал Макки.

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В соглавном бою турнира в полусредней весовой категории встретились 37-летний американский экс-чемпион UFC Бенсон Хендерсон и его 30-летний соотечественник Джейсон Джексон. Единогласным решением судей победу одержал Джексон: 30:27, 30:27, 30:27. Эта победа стала для него 12-й в ММА при четырёх поражениях. Его победная серия в Bellator насчитывает теперь три боя.