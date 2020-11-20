Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей Легенды Кубка Кремля
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Бокс/ММА / Новости /

Харитонов: кого-то закроют за мешок картошки. А кто избивает людей, тому ничего не будет

Харитонов: кого-то закроют за мешок картошки. А кто избивает людей, тому ничего не будет
Бокс/ММА / Bellator 0

Боец Bellator Сергей Харитонов прокомментировал конфликт с бывшим бойцом UFC Адамом Яндиевым, который его избил. Напомним, Харитонов в результате полученных травм оказался в больнице, Яндиеву грозит два года тюрьмы.

«Человек сначала распустил руки, а потом ещё и реальные угрозы в мой адрес делает. Ну что ж, пускай… Я не трус, я человек, который идёт вперёд. Я просто смотрю на то, как работают органы власти, прокуратуры, следствие, это всё показательно.

Я ведь мог и не писать заявление, но мне хочется показать людям и себе, как в нашей стране исполняются законы. Кого-то могут закрыть за мешок картошки, а кто будет ходить и избивать людей, и ему ничего не будет. Человек нанёс увечья двум людям и спокойно ходит на свободе, ещё и пытается угрожать», — цитирует Харитонова News.ru.

Харитонов — о долге Яндиева: я что, девочка? Какие ещё подарки?!
Комментарии (0)
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020