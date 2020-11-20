Харитонов: кого-то закроют за мешок картошки. А кто избивает людей, тому ничего не будет

Боец Bellator Сергей Харитонов прокомментировал конфликт с бывшим бойцом UFC Адамом Яндиевым, который его избил. Напомним, Харитонов в результате полученных травм оказался в больнице, Яндиеву грозит два года тюрьмы.
«Человек сначала распустил руки, а потом ещё и реальные угрозы в мой адрес делает. Ну что ж, пускай… Я не трус, я человек, который идёт вперёд. Я просто смотрю на то, как работают органы власти, прокуратуры, следствие, это всё показательно.
Я ведь мог и не писать заявление, но мне хочется показать людям и себе, как в нашей стране исполняются законы. Кого-то могут закрыть за мешок картошки, а кто будет ходить и избивать людей, и ему ничего не будет. Человек нанёс увечья двум людям и спокойно ходит на свободе, ещё и пытается угрожать», — цитирует Харитонова News.ru.
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