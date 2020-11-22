Уайт высмеял правила боя Тайсон — Джонс

Президент UFC Дана Уайт поделился своим мнением о поединке между экс-чемпионом мира по боксу в супертяжёлом весе Майком Тайсоном и экс-чемпионом мира в пяти весовых категориях Роем Джонсом.



«Я не знаю, как закончится этот бой. Это сложно. Когда мы их видели последний раз?



Думаете, Джонс победит? Как? Нокаутом? Что? По правилам этого боя нокаута быть не может? Они не могут друг друга нокаутировать? Как они собираются заставить это правило работать? На этот бой даже нельзя поставить? Чёрт, я этого не знал. Даже не знаю, что сказать по этому поводу. В бою не будет победителя? Чёрт возьми, я не знал и этого», — сказал Уайт, выступая на пресс-конференции по завершении турнира UFC 255 и постоянно смеясь над вопросами о бое Тайсон — Джонс.



51-летний Джонс в 75 боях одержал 66 побед и потерпел 9 поражений. В послужном списке 53-летнего Тайсона 58 боёв, 50 из которых он выиграл.



Тайсон последний раз выходил на ринг в 2005 году и досрочно проиграл Кевину Макбрайду. Рой Джонс-младший последний раз бился в 2018-м и победил Скотта Сигмона.