А. Емельяненко: Харитонов получил по заслугам

Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко прокомментировал конфликт Сергея Харитонова с Адамом Яндиевым, отметив, что Сергей получил «по заслугам».

«Я не видел там кастета. Ничего утверждать не буду. Сказать-то можно, что он был в бронежилете и в танке. Выдумать можно всё, что угодно.



Я видел лишь, что между двумя гражданами произошёл конфликт, в котором Харитонов получил по зубам. По заслугам», — приводит слова Емельяненко «Всёпроспорт.ру».

Напомним, Харитонов и Яндиев вступили в конфликт 13 ноября 2020 года в фойе арены «Лужники». Адам нанёс Сергею несколько ударов. В больнице у Харитонова диагностировали переломы носа и орбитальной кости, рассечение и сотрясение мозга. После драки он написал заявление в полицию.