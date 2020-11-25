Стала известна дата следующего боя Головкина
Стриминговый сервис DAZN в «Инстаграме» официально объявил дату следующего поединка казахстанского боксёра, чемпиона IBO и IBF Геннадия Головкина. Бой с поляком Камилом Шереметой пройдёт 18 декабря.
«Биг-драма-шоу возвращается 18 декабря», — сообщается в постере к бою.
Последний раз ветеран профессионального бокса появлялся на ринге в октябре 2019 года и по очкам победил Сергея Деревянченко. Решение судей вызвало споры.
Ранее стало известно, что DAZN планирует сократить гонорары Головкина. Ожидалось, что боксёр из Казахстана получит около $ 100 млн за шесть встреч, но теперь сумма будет пересмотрена.
- 25 ноября 2020
-
07:29
-
03:36
-
01:11
-
01:05
-
00:29
- 24 ноября 2020
-
23:27
-
22:48
-
21:32
-
21:00
-
19:36
-
19:25
-
18:48
-
17:18
-
16:02
-
15:54
-
15:38
-
15:11
-
14:50
-
14:00
-
13:52
-
13:40
-
13:35
-
13:35
-
13:30
-
13:28
-
13:22
-
13:15
-
12:00
-
11:00
-
10:19
-
09:39
-
09:00
-
08:28
-
03:56
-
01:02
Партнерский контент