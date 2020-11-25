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Стала известна дата следующего боя Головкина

Стала известна дата следующего боя Головкина
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0

Стриминговый сервис DAZN в «Инстаграме» официально объявил дату следующего поединка казахстанского боксёра, чемпиона IBO и IBF Геннадия Головкина. Бой с поляком Камилом Шереметой пройдёт 18 декабря.

«Биг-драма-шоу возвращается 18 декабря», — сообщается в постере к бою.

Последний раз ветеран профессионального бокса появлялся на ринге в октябре 2019 года и по очкам победил Сергея Деревянченко. Решение судей вызвало споры.

Ранее стало известно, что DAZN планирует сократить гонорары Головкина. Ожидалось, что боксёр из Казахстана получит около $ 100 млн за шесть встреч, но теперь сумма будет пересмотрена.

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