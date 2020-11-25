Четыре турнира UFC оказались под угрозой срыва из-за карантина в штате Невада
В штате Невада (США) был установлен трёхнедельный карантин для замедления роста заболеваемости COVID-19, сообщил губернатор штата. Турниры UFC в Лас-Вегасе оказались под угрозой срыва.
«Наш рост заболеваемости находится на том же уровне, что и лесные пожары, даже опережает соседние штаты, такие как Аризона. Всё говорит о том, что Невада находится в „красной зоне“, наши эксперты в области здравоохранения ожидают дальнейшего роста заболеваемости, основанного на текущих тенденциях», — приводит слова губернатора штата Невада Стива Сисолака Bloodyelbow.
В связи с этим под угрозой срыва оказались турниры UFC, запланированные на 28 ноября, 5, 12 и 19 декабря.
Именно эти четыре турнира должны закрыть для UFC программу на 2020 год.
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