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Промоутер Усика рассказал, когда тот вернётся на ринг

Промоутер Усика рассказал, когда тот вернётся на ринг
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0

Александр Красюк, промоутер украинского боксёра Александра Усика, рассказал, когда его подопечный проведёт следующий бой. Последний поединок Усик провёл 31 октября, когда победил британца Дерека Чисору единогласным решением судей.

«Позади у Усика восемь месяцев напряжённой работы. Он готовил себя к Дереку Чисоре. Сейчас ему нужно время, чтобы подлечиться и расслабиться.

Надеюсь, что Усик будет готов вернуться в апреле 2021 года и что Джошуа будет готов выполнять необходимые правила обязательной защиты WBO. Если нет, мы будем драться за вакантный титул WBO с претендентом, которого назначит организация», — цитирует Красюка Sky Sports.

На счету 33-летнего Усика 18 боёв в профессиональном боксе, в которых он одержал 18 побед.

Усик заработал за бой почти в три раза меньше Чисоры, несмотря на победу
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