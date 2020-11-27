Промоутер Усика рассказал, когда тот вернётся на ринг

Александр Красюк, промоутер украинского боксёра Александра Усика, рассказал, когда его подопечный проведёт следующий бой. Последний поединок Усик провёл 31 октября, когда победил британца Дерека Чисору единогласным решением судей.

«Позади у Усика восемь месяцев напряжённой работы. Он готовил себя к Дереку Чисоре. Сейчас ему нужно время, чтобы подлечиться и расслабиться.

Надеюсь, что Усик будет готов вернуться в апреле 2021 года и что Джошуа будет готов выполнять необходимые правила обязательной защиты WBO. Если нет, мы будем драться за вакантный титул WBO с претендентом, которого назначит организация», — цитирует Красюка Sky Sports.

На счету 33-летнего Усика 18 боёв в профессиональном боксе, в которых он одержал 18 побед.