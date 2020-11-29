Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Бокс/ММА / Новости /

Тищенко — о бое Тайсона и Джонса: пародия на бокс

Тищенко — о бое Тайсона и Джонса: пародия на бокс
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0

Двукратный олимпийский чемпион Алексей Тищенко прокомментировал итоги поединка между Майком Тайсоном и Роем Джонсом — младшим, который завершился вничью.

«Не понравился бой. Вообще нечего смотреть было, неинтересно. Что там смотреть? Танцы и обжиманцы двух дедушек? Если кому-то интересно, то пожалуйста. Единственное, интересно было посмотреть на физическую форму. Удивило, что Тайсон провёл все раунды. Молодец. Джонс разочаровал. Думал, он будет активнее, а он только мешал своему сопернику. Ну, денег заработали, для этого бой и делали. А с точки зрения спорта здесь все понятно было. Пародия на бокс», — сказал Тищенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Напомним, выставочный бой между легендами бокса Майком Тайсоном и Роем Джонсом завершился вничью. Об этом было объявлено по окончании поединка. Спортсмены провели на ринге все восемь раундов.

Бой проходил по особому регламенту: он состоял из восьми раундов по две минуты. Тайсон появился на ринге впервые с 2005 года, Джонс — с 2018-го.

51-летний Джонс в 75 боях одержал 66 побед и потерпел 9 поражений. В послужном списке 53-летнего Тайсона 58 боёв, 50 из которых он выиграл.

Комментарии (0)
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020