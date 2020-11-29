Тищенко — о бое Тайсона и Джонса: пародия на бокс

Двукратный олимпийский чемпион Алексей Тищенко прокомментировал итоги поединка между Майком Тайсоном и Роем Джонсом — младшим, который завершился вничью.



«Не понравился бой. Вообще нечего смотреть было, неинтересно. Что там смотреть? Танцы и обжиманцы двух дедушек? Если кому-то интересно, то пожалуйста. Единственное, интересно было посмотреть на физическую форму. Удивило, что Тайсон провёл все раунды. Молодец. Джонс разочаровал. Думал, он будет активнее, а он только мешал своему сопернику. Ну, денег заработали, для этого бой и делали. А с точки зрения спорта здесь все понятно было. Пародия на бокс», — сказал Тищенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.



Напомним, выставочный бой между легендами бокса Майком Тайсоном и Роем Джонсом завершился вничью. Об этом было объявлено по окончании поединка. Спортсмены провели на ринге все восемь раундов.



Бой проходил по особому регламенту: он состоял из восьми раундов по две минуты. Тайсон появился на ринге впервые с 2005 года, Джонс — с 2018-го.



51-летний Джонс в 75 боях одержал 66 побед и потерпел 9 поражений. В послужном списке 53-летнего Тайсона 58 боёв, 50 из которых он выиграл.