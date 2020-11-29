Штырков: нет ничего хуже фальшивого треш-тока

Российский боец смешанных единоборств Иван Штырков поделился мыслями о предстоящем поединке с Магомедов Исмаиловым.
«Очень неприятно смотреть на бойцов, которые показывают агрессию перед боями, а в клетке начинаются сюсюкания. Лицемерие — это не наше. Нет ничего хуже фальшивого треш-тока. Лучше искренне буду улыбаться и желать здоровья сопернику, чем буду ходить и раскидываться громкими словами.
Мага прав. Может, в его мире мне будет тяжело, но и Мага не был в моем мире. Я вышел из зоны комфорта, чтобы наше противостояние было максимально жёстким. Выложился при подготовке и выкладываюсь до сих пор. Как минимум я уже переступил через какие-то свои пределы. Спасибо АСА, Маге за возможность, которую мне дали», — передаёт слова Штыркова корреспондент «Чемпионата» Арина Лаврова.
Бой Магомеда Исмаилова с Иваном Штырковым пройдёт 13 декабря в Москве на «ВТБ Арене».
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