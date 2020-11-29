Штырков — о бое с Исмаиловым: на Маге больше ответственности

Боец смешанных единоборств Иван Штырков поделился ожиданиями от схватки с Магомедом Исмаиловым, отметив, что именно на нём будет лежать больший груз ответственности.

«Всю свою карьеру я слишком ответственно подходил к боям. Для меня было долгом побеждать. От этого перегораешь внутренне. Я ни разу не выходил с кайфом. На этот бой я хочу выйти Иваном Штырковым, который хочет получить кайф от работы. Естественно, как на спортсмене, ответственность на мне всегда будет лежать. Завидую бойцам, кто научился совмещать подготовку и кайф от события. Хотелось бы чуть легкомысленно подойти к бою.



Но на Маге больше ответственности. Дома меня тоже ставили фаворитом. Это тяжело. Когда на тебе виснет больше обязанностей, тяжелее это тащить. Маге надо вернуться из космоса, сделать это. Исмаилов в фокусе у зрителя. За его популярность и уровень надо отвечать результатом», — передаёт слова Штыркова корреспондент «Чемпионата» Арина Лаврова.