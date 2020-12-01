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Уайт не хочет торопиться с организацией дебютного бой Чендлера в UFC

Уайт не хочет торопиться с организацией дебютного бой Чендлера в UFC
Бокс/ММА / UFC 0

Президент UFC Дана Уайт заявил, что он не торопится с организацией дебютного поединка Майкла Чендлера под эгидой промоушена.

«Проблема с Майклом Чендлером в том, что он совсем недавно уже сгонял вес, так что он не сможет вернуться обратно так быстро, как другие парни. Мы не можем так с ним поступать. Мы не торопимся, ему нужно полностью восстановиться. Думаю, скоро мы что-нибудь для него подберём», — приводит слова Даны Уайта MMAJunkie.

Чендлер был резервистом в титульном поединке Хабиба Нурмагомедова и Джастина Гэтжи, который состоялся 24 октября и завершился победой россиянина.

Ранее Чендлер предложил Фергюсону сразиться в андеркарде поединка Конора Макгрегора и Дастина Порье, который, как ожидается, пройдёт 23 января. Однако, Уайт принял решение поставить в соперники Фергюсона Чарльза Оливейру, бой состоится 12 декабря.

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