Уайт не хочет торопиться с организацией дебютного бой Чендлера в UFC

Президент UFC Дана Уайт заявил, что он не торопится с организацией дебютного поединка Майкла Чендлера под эгидой промоушена.



«Проблема с Майклом Чендлером в том, что он совсем недавно уже сгонял вес, так что он не сможет вернуться обратно так быстро, как другие парни. Мы не можем так с ним поступать. Мы не торопимся, ему нужно полностью восстановиться. Думаю, скоро мы что-нибудь для него подберём», — приводит слова Даны Уайта MMAJunkie.



Чендлер был резервистом в титульном поединке Хабиба Нурмагомедова и Джастина Гэтжи, который состоялся 24 октября и завершился победой россиянина.



Ранее Чендлер предложил Фергюсону сразиться в андеркарде поединка Конора Макгрегора и Дастина Порье, который, как ожидается, пройдёт 23 января. Однако, Уайт принял решение поставить в соперники Фергюсона Чарльза Оливейру, бой состоится 12 декабря.