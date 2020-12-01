Уайт не хочет торопиться с организацией дебютного бой Чендлера в UFC

Президент UFC Дана Уайт заявил, что он не торопится с организацией дебютного поединка Майкла Чендлера под эгидой промоушена.
«Проблема с Майклом Чендлером в том, что он совсем недавно уже сгонял вес, так что он не сможет вернуться обратно так быстро, как другие парни. Мы не можем так с ним поступать. Мы не торопимся, ему нужно полностью восстановиться. Думаю, скоро мы что-нибудь для него подберём», — приводит слова Даны Уайта MMAJunkie.
Чендлер был резервистом в титульном поединке Хабиба Нурмагомедова и Джастина Гэтжи, который состоялся 24 октября и завершился победой россиянина.
Ранее Чендлер предложил Фергюсону сразиться в андеркарде поединка Конора Макгрегора и Дастина Порье, который, как ожидается, пройдёт 23 января. Однако, Уайт принял решение поставить в соперники Фергюсона Чарльза Оливейру, бой состоится 12 декабря.
- 1 декабря 2020
-
00:50
- 30 ноября 2020
-
22:59
-
22:21
-
21:08
-
20:00
-
18:48
-
17:49
-
16:33
-
16:19
-
15:28
-
14:55
-
14:00
-
13:08
-
12:44
-
12:02
-
11:02
-
10:28
-
10:03
-
10:00
-
09:02
-
01:19
-
01:14
-
00:55
- 29 ноября 2020
-
23:44
-
22:21
-
22:11
-
20:59
-
19:50
-
19:26
-
18:23
-
17:28
-
16:38
-
16:32
-
16:04
-
15:52