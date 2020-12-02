Хабиб рассказал о своём отношении к кулачным боям

Российский чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов во время своей пресс-конференции признался, что ему не нравятся бои на голых кулаках. По его словам, они бросают тень на другие смешанные единоборства.



«В Олимпийском комитете так и относятся к ММА. Это очень кровавый вид спорта, и я бы не назвал его видом спорта, потому что ты дерёшься без перчаток. Вероятность травмы очень высока. Когда у тебя есть перчатки, то малая вероятность сечек и прочего. Они думают о просмотрах, а они там хорошие. Народу же это нравится. Мне это не нравится, они же как-то связаны с нами, из-за этого бросается тень на нас», — передаёт слова Нурмагомедова корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.

Напомним, 24 октября 32-летний Нурмагомедов одержал победу над Джастином Гэтжи на турнире UFC 254 во втором раунде после успешного болевого приёма. После схватки россиянин объявил, что завершает профессиональную карьеру.