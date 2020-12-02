Хабиб назвал любимый болевой приём и перечислил самые опасные моменты в боях UFC

Российский чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов во время своей пресс-конференции рассказал, какой болевой приём считает самым любимым, и вспомнил самые опасные моменты в UFC во время поединков.



«Всегда любил Кимуру, а момент — наверное, таких не было. Выделить могу «гильотину» Порье, но я её контролировал. Зашёл Дастин очень хорошо. Левая Майкла Джонсона, если выделять, но тоже не расшатала.

Хотя, знаете, Джастин тоже пару раз неплохо попал ногой, правый апперкот и левый боковой. Я понял, что он вложился, а потом я сказал ему: «Это всё, что ты мог?» Я общался с ним прямо во время боя. И он сломился, перестал верить в себя и свои удары. Я ему задавал вопросы о том, почему он так дышит, может, у него акклиматизация, а он мне ответил. Я подумал: «Зачем ты мне отвечаешь?» У меня всегда было общение с соперниками. Я нагло подошёл и схватил двумя руками, такие моменты очень влияют на ход поединка. Я думал, что он начнёт хамить, но я начал газовать, а он мне: «Это только бизнес». Даже обидно стало, думал, что он применяет такие психологические приёмы. Как будто успокаивает, чтобы я его сильно не бил», — передаёт слова Нурмагомедова корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.