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Шлеменко считает, что UFC может предложить $ 100 млн Хабибу за реванш с Макгрегором

Шлеменко считает, что UFC может предложить $ 100 млн Хабибу за реванш с Макгрегором
Бокс/ММА / UFC 0

Российский боец смешанных единоборств Александр Шлеменко считает, что UFC может предложить $ 100 млн чемпиону организации в лёгком весе Хабибу Нурмагомедову за реванш с бывшим чемпионом промоушена в двух весовых категориях Конором Макгрегором.

Ранее Нурмагомедов намекнул, что согласился бы провести матч-реванш с Конором Макгрегором, если бы ему предложили $ 100 млн.

«Стоит ли платить 100 миллионов долларов за возвращение Хабиба, будет зависеть от соперника. Например, если соперником будет Макгрегор…

Также нужно понимать: если Хабиб называет такие суммы, значит, есть какие-то мысли и разговоры. Еще мы видели, что Хабиб много времени проводит в ОАЭ, а у них деньги есть. Не думаю, что он просто так называет сумму», — приводит слова Шлеменко Sport24.

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