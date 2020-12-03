Гаджиев вызвался организовать бой Басты и Шнурова

Глава промоутерской компании Fight Nights Global Камил Гаджиев заявил о готовности организовать поединок с участием музыкантов Василия Вакуленко, известного как Баста, и фронтменом группы «Ленинград» Сергеем Шнуровым.
Напомним, Баста и Шнуров оказались вовлечены в конфликт, после того как первый дал концерт в Санкт-Петербурге в конце ноября. Шнуров обвинил его в наживе, после чего музыканты обменялись оскорблениями в соцсетях.
«Конечно, я готов взяться за организацию этого боя. Глупо было бы сейчас утверждать, что это будет неинтересно. Если завтра Шнур и Баста захотят выйти в клетку, то я буду первым, кто попробует это организовать.
ММА — это не самая плохая площадка для выяснения отношений. Гораздо хуже, если люди друг в друга стреляют. Думаю, спортивный бой кодексу Басты и Шнура не противоречит. Наверное, у этих ребят всё может дойти до боя», — цитирует Гаджиева Sport24.
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