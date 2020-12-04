«Я молилась». Намаюнас вспомнила, как Макгрегор напал на автобус с Нурмагомедовым

Экс-чемпионка UFC Роуз Намаюнас вспомнила историю, которая случилась в 2018 году, когда Конор Макгрегор атаковал автобус с бойцами, среди которых был Хабиб Нурмагомедов.
«Мы как будто вечность сидели в этом автобусе. Я понятия не имела, кто на нас напал. В окно рядом со мной влетел кулак, потом охранники начали хватать кого-то. Я не знала, что это Конор. Автобус сдавал назад, а окно разбили прямо передо мной. Если бы автобус стоял на месте, то разбили бы окно рядом со мной.
Когда я поняла, что это Конор, то расслабилась немного. Я вспомнила, как в детстве приходилось ездить в школу на автобусе через неблагополучные районы, где в нас бросали разные вещи. Я никогда не ощущала себя столь загнанной в угол. Мы сидели и не контролировали ситуацию. Я молилась. Затем мне полегчало. Так я и перенесла тот сложный момент», — цитирует Намаюнас MMAFighting.
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