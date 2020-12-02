Нурмагомедов не исключил, что пожмёт руку Макгрегору

Чемпион UFC в лёгкой весовой категории россиянин Хабиб Нурмагомедов ответил на вопрос, пожмёт ли он руку бывшему чемпиону промоушена в двух весовых категориях ирландцу Конору Макгрегору, если тот протянет её. Напомним, ранее Макгрегор не раз оскорбительно отзывался о представителях Дагестана и лично о Нурмагомедове.

«Всё может быть в этой жизни, никогда нельзя говорить, что чего-то не будет. Бывает, что люди убивают друг друга и мирятся.

Я думаю, что всё может быть. Не думаю, что будут провокации, ему нужно будет думать о своём бое», — передаёт слова Нурмагомедова корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.

Напомним, в октябре 2018 года Нурмагомедов победил Макгрегора, успешно применив болевой приём в четвёртом раунде.