Нурмагомедов не исключил, что пожмёт руку Макгрегору
Чемпион UFC в лёгкой весовой категории россиянин Хабиб Нурмагомедов ответил на вопрос, пожмёт ли он руку бывшему чемпиону промоушена в двух весовых категориях ирландцу Конору Макгрегору, если тот протянет её. Напомним, ранее Макгрегор не раз оскорбительно отзывался о представителях Дагестана и лично о Нурмагомедове.
«Всё может быть в этой жизни, никогда нельзя говорить, что чего-то не будет. Бывает, что люди убивают друг друга и мирятся.
Я думаю, что всё может быть. Не думаю, что будут провокации, ему нужно будет думать о своём бое», — передаёт слова Нурмагомедова корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.
Напомним, в октябре 2018 года Нурмагомедов победил Макгрегора, успешно применив болевой приём в четвёртом раунде.
Нурмагомедов намекнул, что провёл бы реванш с Макгрегором за $ 100 млн
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