Исмаилов выразил надежду на бой с Ромеро, Минеев его высмеял

Боец смешанных единоборств Магомед Исмаилов прокомментировал новость о расторжении контракта Йоэля Ромеро с UFC. Россиянин выразил надежду, что это поможет ему в будущем получить бой с кубинцем.
«Йоэль Ромеро расторгнул контракт с UFC. Теперь он свободный агент. Думаю, что бой Магомед Исмаилов — Йоэль Ромеро был бы мощнейшим. А вы как думаете, друзья», — написал Исмаилов на своей странице в «Инстаграме».
На эту публикацию отозвался Владимир Минеев. Он высмеял идею Исмаилова и предложил Магомеду провести поединок с ним.
«Сегодня я узнал о возможности подписания Ромеро. Очень смешно было услышать фантазии на эту тему Исмаилова. Мага, ты куда лезешь вообще? Человек, получивший сумасшедшую сумму за выпуск о покупке Амиром компании Fight Nights на своём подкасте и не опубликовавший его, не поздравивший Амира с этим событием, находящийся в «пожизненном долгу на два боя перед ACA», как можно ещё и претендовать на такое противостояние в компании AMC Fight Nights? Это смешно. Ты решай свои вопросы со Штырковым, а если хочешь серьёзных боев — выходи в клетку против Владимира Минеева, именно этот бой покажет твой реальный уровень», — написал Минеев на своей странице в социальной сети.
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